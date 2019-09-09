Паслер победил на выборах главы Оренбургской области

Временно исполняющий обязанности главы Оренбургской области Денис Паслер после обработки 100% протоколов побеждает на выборах главы региона, свидетельствуют данные избирательной комиссии Оренбуржья.

По данным регионального избиркома, Паслера поддержали 65,94% голосовавших избирателей, передает ТАСС.

На втором месте на выборах главы Оренбуржья оказался кандидат от КПРФ Максим Амелин (23,72%), третье место у Анатолия Кобзева (Коммунистическая партия социальной справедливости) с 3,62% голосов. Четвертая позиция у Константина Горячева от Демократической партии России (2,53%), на пятой – Сергей Яцын от «Справедливой России» с 2,26% голосов.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.