Присутствие американских военных в Гренландии оказалось под «большим вопросом»

Министр по вопросам образования, культуры, церкви и иностранных дел правительства Гренландии Ане Лоне Баггер на конференции в Центре имени Вудро Вильсона заявила, что «присутствие американских военных – это большой вопрос», подчеркнув, что оно «должно приносить больше выгоды» населению.

По словам министра, в Гренландии привержены развитию отношений с США и открыты для ведения бизнеса, передает ТАСС.

«У нас важное стратегическое, географическое положение, знаем об этом много лет», – заявила Баггер. Кроме того, по словам министра, «Гренландия обладает минеральными ресурсами, ведет рыбный промысел».

Говоря об американском военном присутствии, Баггер выразила пожелание, чтобы это приносило больше пользы населению. «Конечно, присутствие американских военных – это большой вопрос, и политические партии, население вовлечены в него, – отметила министр. – [Присутствие] должно приносить больше выгоды нашему обществу, чем сейчас».

Напомним, на северо-западном побережье Гренландии функционирует база ВВС США Туле – самое северное военное сооружение Штатов (1,2 тыс. км к северу от Полярного круга), ради возведения которого местные жители были переселены насильно.

В середине августа стало известно, что в американской администрации обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. Дональд Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке территории. Тогда же стала известна предложенная Дании за остров сумма. В Конгрессе оценили значение Гренландии для стратегических интересов США.

Власти Дании в свою очередь заявили, что остров не продается. После этого Госдеп захотел открыть в Гренландии генконсульство США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об идее США купить Гренландию.

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