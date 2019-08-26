В Конгрессе оценили значение Гренландии для стратегических интересов США

Покупка Гренландии у Дании отвечала бы жизненно важным стратегическим интересам США, так как остров «является воротами в Арктику», при этом богат полезными ископаемыми, в первую очередь редкоземельными элементами, отметил сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон.

«Хотя и есть некоторые краткосрочные препятствия, но Гренландия могла бы получить в результате выгоды, и очевидная логика всей этой идеи означает, что рассмотрение этого вопроса будет продолжаться», – приводит ТАСС мнение сенатора, которое было опубликовано в The New York Times.

Он обращает внимание на стратегическое положение Гренландии, на то, что она «является воротами в Арктику», а также на то, что остров богат полезными ископаемыми, в первую очередь редкоземельными элементами, которые «жизненно необходимы для американской высокотехнологической и оборонной промышленности».

«Наша страна многое приобрела бы, как и датчане и жители Гренландии», – уверен Коттон.

Кроме того, с настоятельным призывом к президенту США Дональду Трампу вновь обратиться к Дании выступил бывший директор «Радио Свобода» Эндер Уимбаш.

«Вопрос о покупке Гренландии не должен рассматриваться как шутка, – заявил Уимбаш со страниц The Wall Street Journal. – Она стратегически важна в вечно меняющейся геополитической ситуации. Потенциал Гренландии гораздо эффективнее используют американские руки». По его словам, несмотря на «крайне холодную реакцию Копенгагена, президент и его советники должны продолжать усилия в этом направлении».

Ранее стало известно, что в администрации Трампа обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке Гренландии. Также стала известна предложенная Дании за остров сумма.

В Дании заявили, что Гренландия не продается. После этого Госдеп захотел открыть в Гренландии генконсульство США.

В Кремле планы США купить Гренландию назвали «международным шопингом».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об идее США купить Гренландию.

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