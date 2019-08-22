Песков назвал «международным шопингом» намерение США купить Гренландию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал желание США приобрести Гренландию международным шопингом, и добавил, что Россия в эту ситуацию вмешиваться не будет.

«Это не наше дело, мы таким международным шопингом не занимаемся. Этот вопрос связан с отношениями между США и Данией. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала. Но это не наш вопрос, мы не хотели бы вмешиваться», – сказал Песков, сообщает РИА «Новости».

На вопрос о том, считают ли в Москве подобные идеи США проявлением борьбы за ресурсы Арктики, Песков не ответил. Однако уточнил, что «Россия ведет свою работу в соответствующих подразделениях ООН в плане отстаивания прав на (Арктический) шельф, есть определенные успехи, и эта работа продолжается».



Президент США Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в приобретении Гренландии (автономии в составе Дании, – прим. ВЗГЛЯД).

Власти Дании ответили, что заинтересованы в сотрудничестве с США, однако Гренландия не продается.