Госдеп захотел открыть генконсульство США в Гренландии

В Гренландии предлагается создать генконсульство США, говорится в письме Госдепа американскому Конгрессу.

Свое предложение американское внешнеполитическое ведомство объясняет планами Вашингтона усилить присутствие в Арктике, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Открытое в Гренландии в 1940 году (период нацистской оккупации Дании) генконсульство США перестало функционировать в 1953 году.

Госдеп предлагает открыть генконсульство в Нууке в 2020 году.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп выразил интерес к покупке Гренландии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой идее президента США.

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