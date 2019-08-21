Названа предложенная Дании за продажу Гренландии сумма

Администрация президента США Дональда Трампа планировала предложить правительству Дании 600 млн долларов ежегодно за передачу автономии Гренландии.

По информации источников The Washington Post, сумму выплат определили исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии. При этом в течение какого времени планировались выплаты, не сообщается, передает ТАСС.

В частности, в 2017 году глава минфина Дании Кристиан Енсен оценивал расходы в 4,3 млрд крон в год, что примерно равняется озвученной США сумме.

Кроме того, американские чиновники обсуждали возможность дополнительной единовременной выплаты Дании, чтобы стимулировать ее к подписанию сделки.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп отменил свой визит в Данию и планировавшуюся встречу с премьер-министром королевства Метте Фредериксен из-за отказа Копенгагена обсуждать продажу Гренландии Соединенным Штатам. Датская королевская семья назвала неожиданным такое решение президента.

В минувшую пятницу стало известно, что в администрации Трампа обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. Позднее Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке Гренландии. В Дании на это заявили, что остров не продается.