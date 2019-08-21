Трамп отменил визит в Данию из-за отказа Копенгагена продавать США Гренландию

Американский президент Дональд Трамп отменил свой визит в Данию и планировавшуюся встречу с премьер-министром королевства Метте Фредериксен из-за отказа Копенгагена обсуждать продажу Гренландии Соединенным Штатам.

«Дания – очень особенная страна с невероятными людьми, но исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая, как было запланировано, должна была состояться через две недели, на другое время», – сообщил Трамп в своем Twitter.

«Премьер-министр смогла сэкономить много средств и усилий как для Соединенных Штатов, так и для Дании, проявив такую прямолинейность. Я благодарю ее за это и с нетерпением жду изменения планов в будущем!» – добавил американский лидер.

В минувшую пятницу стало известно, что в администрации Трампа обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. Позднее Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке Гренландии. В Дании на это заявили, что остров не продается.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об идее США купить Гренландию.