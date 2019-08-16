Гренландия отреагировала на желание США купить остров

Гренландия готова вести бизнес с Соединенными Штатами, но остров не продается, заявило министерство иностранных дел автономии, входящей в состав Королевства Дания. Так в МИД Гренландии ответили на сообщение американских СМИ о том, что Дональд Трамп задумался о покупке острова.

«Мы открыты для бизнеса, но мы не продаемся», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters заявление главы МИД Гренландии Ане Лоне Баггер.

Ранее американское издание The Wall Street Journal написало, что президент США Дональд Трамп поинтересовался у своих помощников, могут ли США купить Гренландию. По сведениям издания, этот вопрос возник, когда Трамп обсуждал с советниками, может ли Вашингтон путем приобретения Гренландии «расширить свое военное присутствие в Арктике».

Датские политики возмутились сообщением в СМИ и назвали мысль о продаже Гренландии «безумной».

Американист Борис Межуев заявил, что Дональд Трамп таким образом шантажирует Россию, Данию и Китай.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что если сделка все же состоится, она станет геополитическим прецедентом, полностью меняющим расстановку сил в Арктике, что прямо угрожает интересам России.