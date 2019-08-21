Власти Дании удивились решению Трампа перенести дату визита в страну

Датская королевская семья назвала неожиданным решение президента США Дональда Трампа перенести визит в страну из-за нежелания Копенгагена обсуждать продажу Гренландии.

Как сообщает Датское радио, многие политики в королевстве восприняли этот шаг американского лидера как недипломатичный жест.

«Это стало неожиданностью, больше нам сказать нечего», – заявила официальный представитель королевского дома Лене Баллебю, передает ТАСС.

Датские СМИ отмечают, что поступок Трампа выглядит особенно странным, так как приглашение посетить страну с официальным визитом направлено в адрес президента и первой леди не только от лица политической власти, но и от имени монарха Маргрете II.

Напомним, американский президент Дональд Трамп отменил свой визит в Данию и планировавшуюся встречу с премьер-министром королевства Метте Фредериксен из-за отказа Копенгагена обсуждать продажу Гренландии Соединенным Штатам.

В минувшую пятницу стало известно, что в администрации Трампа обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. Позднее Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке Гренландии. В Дании на это заявили, что остров не продается.

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