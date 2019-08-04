Вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в воскресенье вступил в силу. Согласно документу, региональные власти сами смогут разработать программы по страхованию с учетом климатических и территориальных особенностей.

Регионы могут отказаться от разработки подобных программ, страховщики имеют право в них не включаться, передает «Интерфакс».

Предполагаемая стоимость базового полиса страхования от ЧС составит порядка 300 рублей в год для владельца имущества. В случае ЧС выплаты страховщиков должны составить около 300-500 тыс. рублей в случае полного разрушения жилья. В случае превышения убытков установленной коридором суммы, выплаты будут осуществляться из регионального бюджета.

Платежи за страхование, как предполагается, будут включаться в квитанции ЖКУ.

Это первый вид страхования в России с попыткой соединить урегулирование имущественного ущерба за счет средств бюджета и страховой выплаты.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД