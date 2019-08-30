МИД России прокомментировал ситуацию с грузинским блокпостом на осетинской территории

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность из-за эскалации напряженности на границе Южной Осетии и Грузии, которая была спровоцирована строительством поста грузинской полиции около югоосетинского села Цнелис.

«Эти провокационные действия осуществлены на фоне многократного отказа Тбилиси от предложения Цхинвала начать переговоры по делимитации и демаркации границы. В этих условиях югоосетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке. Они направлены на создание безопасных условий для жизни населения, пресечение различного рода инцидентов. Это – суверенное право Южной Осетии, как и любого другого государства», – сказано в заявлении на сайте МИД России.

Там отмечается, что нагнетание напряженности на границе с помощью провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний со стороны Тбилиси привели к обострению конфликта в регионе.

«Призываем стороны проявлять сдержанность и продолжить конструктивное обсуждение спорных вопросов в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, а также Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье», – заключили в МИДе.

Ранее сообщалось, что пограничная служба КГБ Южной Осетии начала усиление границы с Грузией у села Уиста в Знаурском районе.

Напомним, на этой неделе Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории.

Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев, комментируя ситуацию газете ВЗГЛЯД, отметил, что это фактически вторжение вооруженного подразделения МВД Грузии на территорию Южной Осетии.

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