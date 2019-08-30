Цхинвал потребовал от Грузии убрать блокпост с территории Южной Осетии

Грузия до утра пятницы должна убрать блокпост с территории Южной Осетии, заявила югоосетинская делегация на встрече в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты.

Как сообщил глава делегации Егор Кочиев, пост у населенного пункта Уиста (Цнелис) должны убрать до 6.00 пятницы. В противном случае Южная Осетия предпримет «предусмотренные законом меры для защиты населения»

Грузинская сторона призвала не допускать «попыток эскалации ситуации», передает РИА «Новости».