Грузия прокомментировала строительство своего блокпоста на территории Южной Осетии

Строительство блокпоста грузинской полиции у линии югоосетинской границы в районе села Цнелис законно, так как это территория Грузии, заявил представитель аппарата госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Звиад Звиададзе.

«Строительство блокпоста ведется на контролируемой нами территории, это наше право, и протест в связи с этим мы считаем неприемлемым. Мы имеем полное право вести на нашей территории те работы, которые центральное руководство посчитает нужным», – передает его слова РИА «Новости».

Так он ответил на заявление советника президента Южной Осетии Сослана Кокоева о том, что грузинские полицейские якобы установили блокпост на югоосетинской территории в районе села Цнелис.

Звиададзе заявил, что Тбилиси намерен поставить вопрос о ситуации возле грузинского села Гугутианткари, где с югоосетинской стороны якобы продолжается процесс возведения пограничных заграждений. Намеревается Грузия обсудить в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) перемещение военной техники Южной Осетии около границы с Грузией.