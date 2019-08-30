Южная Осетия заявила о вооруженном вторжении Грузии

«Не исключаю, что провокация направлена также и против России. Видимо «партия войны» в Тбилиси получила поддержку внешних сил», – сказал газете ВЗГЛЯД глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев, комментируя отказ Грузии убрать блокпост МВД от границы республики, как этого потребовала южноосетинская сторона.

«Действия, предпринимаемые со стороны Грузии, являются выражением прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии, – сказал Дмитрий Медоев. – Это весьма серьезная провокация. Фактически это вторжение вооруженного подразделения МВД Грузии на территорию Южной Осетии, где на захваченном участке развернуто строительство капитальных военных укреплений в 200 метрах от осетинского населенного пункта, где проживают 49 осетинских семей».

Глава МИД при этом подчеркнул, что со стороны Южной Осетии будут предприняты все предусмотренные законом меры по защите территориальной целостности республики и обеспечению безопасности ее граждан.

«В данный момент на месте проходит техническая встреча с участием представителей ЕС и европейских наблюдателей, которая инициирована как жест доброй воли, чтобы еврочиновники воочию убедились в масштабах реальной угрозы населению региона. Наша позиция остается прежней – провокация Грузии в отношении Южной Осетии должна быть немедленно прекращена», – подчеркнул Дмитрий Медоев.

Южная Осетия решительно требует незамедлительного вывода всех вооруженных формирований Грузии и прекращения незаконных строительных работ, продолжил глава внешнеполитического ведомства республики. В противном случае вся ответственность за все возможные последствия сознательного нагнетания обстановки полностью ляжет на нынешнее грузинское руководство.

«Грузинская сторона сознательно и демонстративно нагнетает обстановку и это чревато серьезной дестабилизацией ситуации не только на приграничных с Грузией территориях Южной Осетии, но и в регионе в целом, – считает глава МИД. – Попытка спровоцировать новый вооруженный конфликт может полностью разрушить существующую конструкцию региональной стабильности и безопасности. Не исключаю, что данная провокация направлена не только против Южной Осетии, но и против России. Грузинская пресса пестрит словосочетаниями типа «оккупационная линия разделения», «русские оккупационные войска», «оккупационный режим» и так далее. При этом представители Европейского союза, ОБСЕ проводят страусиную политику».

«Мы уже перестали надеяться, что грузинская сторона отбросит ненужные иллюзии и проявит конструктивный подход для выхода из сложившейся ситуации. Безвольное грузинское руководство находится под сильным прессингом западных кураторов, но все равно мы готовы к диалогу. К сожалению, с грузинской стороны мы понимания не встретили. Видимо «партия войны» в Тбилиси получила поддержку внешних сил», – резюмировал Дмитрий Медоев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, грузинская сторона не намерена отводить блокпост МВД от границы Южной Осетии, как этого потребовали власти Южной Осетии. Об этом заявил замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

«Территория эта (село Чорчана) всегда контролировалась центральными властями Грузии, что зафиксировано в том числе миссией Евросоюза по наблюдению», – сказал он.

По словам Дарсалии, о ситуации на границе грузинский МИД информирует международное сообщество в круглосуточном режиме.

Ранее представители Южной Осетии выдвинули ультиматум о том, что Грузия до утра пятницы должна убрать блокпост с территории республики.

Напомним, Южная Осетия ссылается на карты советского времени, говоря о том, что блокпост находится на ее территории, Грузия считает данную местность своей.

Накануне из-за разных подходов к этой ситуации были сорваны грузино-осетинские переговоры в приграничном селе Эргнети.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД