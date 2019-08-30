Грузия отвергла ультиматум Южной Осетии

Грузия не намерена отводить блокпост МВД от границы Южной Осетии, как этого потребовала южноосетинская сторона, заявил замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Территория эта (село Чорчана) всегда контролировалась центральными властями Грузии, что зафиксировано в том числе миссией Евросоюза по наблюдению», – сказал он.

По его словам, о ситуации на границе МИД информирует международное сообщество в круглосуточном режиме.

На месте находится сейчас заместитель министра МВД Грузии Владимир Борцвадзе, который назвал обстановку «стабильной и подконтрольной».

По его словам, там же присутствуют наблюдатели ЕС, которые находятся в зоне конфликта после войны-2008.

«Задействованы все соответствующие механизмы, чтобы все спорные вопросы решались конструктивным сотрудничеством без эксцессов», – сказал он.

Начальник аппарата Совбеза Грузии Кахабер Кемоклидзе, находящийся на месте, также назвал ситуацию «стабильной».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Цхинвал потребовал убрать блокпост с территории Южной Осетии до 6.00 пятницы.

Как сообщил глава делегации Южной Осетии на переговорах с Грузией Егор Кочиев, пост у населенного пункта Уиста (Цнелис) должны убрать до 6.00 пятницы. В противном случае Южная Осетия предпримет «предусмотренные законом меры для защиты населения».

Южная Осетия ссылается на карты советского времени, говоря о том, что блокпост находится на ее территории, Грузия считает данную местность своей.

Накануне из-за разных подходов к этой ситуации были сорваны грузино-осетинские переговоры в приграничном селе Эргнети.

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