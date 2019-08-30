Южная Осетия начала усиление границы с Грузией

Пограничная служба (ПС) КГБ Южной Осетии начала усиление границы с Грузией у села Уиста в Знаурском районе.

Операция проводится по решению верховного главнокомандующего республики Анатолия Бибилова, отмечается в сообщении ведомства в Facebook.

«Гуманитарная операция носит исключительно мирный характер. Действия ПС КГБ направлены на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан республики и стабилизацию военно-политической обстановки в регионе», – отметили в КГБ.

Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста (Цнелис). Делегация республики в четверг покинула встречу в формате МПРИ из-за отказа Грузии пойти на компромисс в вопросе возведения блокпоста. В парламенте страны заявили, что любые провокации, нарушающие территориальную целостность Южной Осетии, будут пресекаться всеми возможными способами, включая силовые.