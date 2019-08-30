Парламент Южной Осетии заявил об акте агрессии Грузии

Любые провокации, нарушающие территориальную целостность Южной Осетии, будут пресекаться всеми возможными способами, включая силовые, говорится в заявлении парламента республики.

Действия грузинских властей по введению вооруженных формирований на территорию республики расцениваются «как неприкрытый акт агрессии, направленный на дестабилизацию военно-политической ситуации в регионе», говорится в заявлении парламента Южной Осетии, текст которого публикует информагентство «Рес».

Подчеркивается, что власти Грузии продолжают агрессивную государственную политику в отношении народа Южной Осетии.

«Поддерживающие Грузию в ее провокационных деяниях США и страны НАТО несут прямую ответственность за попытки подрыва мира и стабильности в Закавказье», – сказано в заявлении.

Перед этим глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил о вооруженном вторжении Грузии.

Ранее на этой неделе Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста (Цнелис). Делегация республики в четверг покинула встречу в формате МПРИ из-за отказа Грузии пойти на компромисс в вопросе возведения блокпоста.

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