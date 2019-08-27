Определены сроки начала серийного производства БПЛА «Охотник»

Серийное производство тяжелых ударных беспилотников «Охотник» начнется в России после 2024 года, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Как вы знаете, состоялся первый успешный полет «Охотника». Сейчас проходят испытания, которые продлятся 2-3 года. Думаю, что после 2024 года «Охотник» пойдет в серию», – передает РИА «Новости» слова Борисова.

О первом полете «Охотника» стало известно в начале августа.

Западные СМИ отмечали, что хотя Россия заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства.

Газета ВЗГЛЯД изучала возможности новейшего российского беспилотника.

Напомним, 16 августа стало известно, что беспилотник «Охотник» впервые пролетел в паре с истребителем.

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