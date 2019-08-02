Появились данные о миллиардных перечислениях на счета членов ФБК из-за границы

За 2017-2018 годы через счета членов ФБК блогера Алексея Навального прошло свыше 1 млрд рублей, эти средства могли поступать из-за рубежа от третьих лиц, утверждают СМИ.

По данным издания «Проект» (группа независимых журналистов, специализирующихся на расследованиях коррупции, в том числе среди представителей органов власти), Следственный комитет России в ближайшее время может возбудить уголовное дело в отношении руководства ФБК по подозрению в отмывании денежных средств и неуплате налогов, передает Regnum.

Подлинность материалов проверки «Проекту» подтвердил источник, близкий к руководству силовых структур, а официальный представитель СКР Светлана Петренко от комментариев отказалась, сообщает издание.

Согласно данным проверки, на которые ссылается «Проект», МВД изучило движение денежных средств на счетах Алексея Навального, Леонида Волкова, Романа Рубанова (бывший директор ФБК), бухгалтера Анны Чехович, юристов Вячеслава Гимади, Александра Помазуева и Евгения Замятина, руководителя социологической службы Анны Бирюковой. Выяснилось, что оборот по счетам в «Альфа-Банке» у Волкова составил 540 млн рублей, по счетам Рубанова – 215 млн рублей, по счетам Руслана Шаведдинова – 52 млн рублей, а всего – более 1 млрд рублей. Проверка счетов в других банках также была проведена, но ее результаты в материалах указаны не были.

Кроме того, пишет издание, в МВД считают, что сотрудники ФБК через банкоматы вносили крупные суммы денег наличными. «Так, Волков якобы внес наличными почти 36 млн рублей, Рубанов – 24 млн рублей, Шаведдинов – 6,4 млн рублей. По мнению «экспертов МВД», эти деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки «сомнительности», – говорится в материале.

«Проект» располагает сведениями, что уголовное дело в отношении членов ФБК может быть возбуждено по ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем».