Сроки учений «Океанский щит» из-за НАТО пришлось продлить

Учения «Океанский щит – 2019» проходили почти на неделю дольше, чем планировалось, из-за реагирования со стороны НАТО и гидрометеорологической обстановки, сообщил главнокомандующий Военно-Морским флотом России адмирал Николая Евменов.

«Учение «Океанский щит-2019» планировалось провести в период с 1 по 9 августа. Однако условия, в которых проводилось учение, включая гидрометеорологическую обстановку в районах действия сил ВМФ и характер реагирования объединенных военно-морских сил НАТО на наши действия, потребовали дополнительного времени», – передает ТАСС Евменова.

Он добавил, что в ходе стратегических учений все поставленные боевые задачи были выполнены.

«Результат показал, что, в ходе проведения «Океанского щита - 2019» мы были готовы к изменениям обстановки», – отметил адмирал.



В учениях, которые проходили в проходили в акваториях Баренцева, Норвежского, Северного, Балтийского и Средиземного морей и в Атлантическом океанском районе, приняли участие около 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, а также 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС России.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что оперативное учение «Океанский щит – 2019» проходит с 1 по 9 августа в акватории Балтийского моря. Маневрами руководит главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Напомним, 8 августа в Минобороны сообщили, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС пролетели над Беринговым морем в рамках учений «Океанский щит – 2019», на отдельных этапах их сопровождали американские истребители F-22 и F-18.

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