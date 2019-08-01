На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит»

Оперативное учение «Океанский щит – 2019» проходит с 1 по 9 августа в акватории Балтийского моря, сообщили в Минобороны России. В маневрах принимают участие около 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, а также 58 летательных аппаратов ВМФ России.

Учениями руководит главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

«Всего привлекается 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, 10634 человека личного состава Вооруженных сил России», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

В прошлом году на учениях «Океанский щит» в Средиземном море были опробованы новые тактические приемы и способы действий корабельных сил и авиации.