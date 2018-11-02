Россия опробовала в Средиземноморье новые способы действий кораблей и авиации

Новые тактические приемы и способы действий корабельных сил и авиации были опробованы на учениях «Океанский щит» в Средиземном море, в которых также принимали участие стратегические ракетоносцы Ту-160 и авиационные комплексы радиолокационного дозора и наведения А-50, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Шойгу на селекторном совещании заявил, что учения «Океанский щит» – первое подобное мероприятие в современной истории страны, проводившееся «на таком удалении от российских границ», передает ТАСС.

Министр сообщил, что в ходе учений были отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий межвидовой группировки сил и войск: «Были апробированы новейшие тактические приемы и способы действий корабельных сил и авиации».

Так, корабли Северного и Балтийского флотов осуществили переход на расстояние более 4,5 тыс. миль, а корабли Каспийской флотилии прошли Волго-Донским каналом и Черноморскими проливами из Каспийского моря.

«Самолеты морской авиации совершили перелеты с северных, балтийских и крымских аэродромов на базу Хмеймим, преодолев более 5 тыс. километров. К учению привлекались стратегические ракетоносцы Ту-160, авиационные комплексы радиолокационного дозора и наведения А-50, а также самолеты- заправщики Ил-78 Воздушно-космических сил», – добавил глава Минобороны.

Шойгу заявил, что учения ВМФ и авиации в Средиземноморье будут проводится на постоянной основе.

Он подчеркнул, что в регионе «была создана крупная межфлотская группировка ВМФ, способная автономно решать широкий круг задач с учетом меняющейся обстановки».

«Руководство учениями осуществлялось Главным командованием ВМФ из центра управления в Санкт-Петербурге и вспомогательного пункта управления в сирийском порту Тартус», – добавил министр.

Глава Минобороны сообщил, что в ходе государственных испытаний на Северном флоте проведено больше 10 пусков ракет ЗРК «Полимент-Редут». Возможности комплекса позволяют поражать любые существующие и перспективные средства воздушного нападения.

Он также заявил, что в министерстве держат на постоянном контроле работы по тяжелой ракете «Ангара», так как «от успешной реализации данного проекта напрямую зависит наращивание орбитальной группировки космических аппаратов двойного и военного назначения».

Напомним, учения в Средиземном море проводились с 1 по 8 сентября 2018 года. В них задействовали 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата Военно-морского флота и Воздушно-космических сил. В рамках маневров состоялись практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.