Минобороны рассказало о полете Ту-95МС к Аляске

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС пролетели над Беринговым морем в рамках учений «Океанский щит – 2019», на отдельных этапах их сопровождали американские истребители F-22 и F-18, заявили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России в рамках оперативного учения «Океанский щит – 2019» выполнили полеты над нейтральными водами акватории Берингова моря. Продолжительность полета составила более 10 часов», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Указывается, что на отдельных этапах полета Ту-95 сопровождались истребителями F-22 и F-18 ВВС США.

Ранее в США заявили, что американские истребители F-22 подняли для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады.