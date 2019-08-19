В ДНР после пятилетнего перерыва возобновил работу железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал Донецка начал работу после пятилетнего перерыва, который был вызван разрушениями из-за обстрелов со стороны украинской армии.

«Открыл движение в 07.50 состав до Еленовки, где расположен один из основных КПП на линии разграничения между Донецкой народной республикой (ДНР) и территорией, подконтрольной Украине. По дороге до конечного пункта назначения поезд делает остановки на станциях Рутченково, Мандрыкино и Доля. Продолжительность поездки – полтора часа», – передает Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что до Еленовки и Мандрыкино и в обратном направлении будут курсировать шесть пригородных поездов.

По данным министерства транспорта ДНР, предприятию «Донецкая железная дорога» во время вооруженного конфликта в Донбассе был нанесен ущерб на сумму более 500 млн гривен (около 23 млн долларов), сообщает ТАСС .

Напомним, Железнодорожный вокзал Донецка был поврежден в ходе обстрелов со стороны армии Украины в 2014 году. До конфликта в Донбассе на реконструкцию вокзала к чемпионату Европы в 2012 году было затрачено свыше 120 млн долларов.

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