В ДНР собрались отправить первые за пять лет электрички

Железнодорожный вокзал Донецка впервые за пять лет начнет принимать и отправлять электрички, сообщили в госпредприятии ДНР «Донецкая железная дорога».

«С 19 августа назначается движение ряда пригородных поездов с вокзала Донецк», – сообщила пресс-служба, передает РИА «Новости».

Отмечается, что поезда будут ходить в подконтрольные республике населенные пункты Мандрыкино и Еленовка.

До конфликта в Донбассе Донецкий железнодорожный вокзал считался одним из самых современных на Украине, на реконструкцию к чемпионату Европы в 2012 году было затрачено свыше 120 млн долларов.

В июле 2019 года глава ДНР Денис Пушилин сообщил о критическом ухудшении ситуации в республике. Он сообщил, что на территории ДНР со дня инаугурации украинского президента Владимира Зеленского было повреждено или полностью разрушено 278 домов и других строений, 64 объекта инфраструктуры.