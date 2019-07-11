Глава ДНР заявил о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения на юге ДНР.

«На некоторых участках ситуация ухудшилась критически. В частности, село Красноармейское на юге республики в результате непрекращающихся обстрелов оказалось на грани полного уничтожения. За последние несколько дней по этому населенному пункту украинские военные выпустили 71 артиллерийский снаряд калибром 152 миллиметра, повреждения получили 30 жилых домов, школа и трансформаторная подстанция», – сказано в заявлении на сайте главы ДНР.

Он уточнил, что со дня инаугурации Владимира Зеленского на территории ДНР было повреждено или полностью разрушено 278 домов и других строений, 64 объекта инфраструктуры, в том числе три детских сада, три школы и две больницы.

Ранения различной степени тяжести получили 22 жителя республики, трое из них – дети, а один человек погиб, получив осколочное ранение в сердце. «Это первая смерть на счету и на совести нового украинского президента, который, как мы помним, пришел к власти под лозунгом о прекращении войны в Донбассе», – констатировал Пушилин.

«Эта статистика, увы, никак не вяжется с мирной риторикой верховного главнокомандующего Украины. <...> Призываем глав стран-гарантов минских соглашений... принудить Украину прекратить обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР», – заключил он.

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