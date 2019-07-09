Лолита рассказала о страшных историях, услышанных во время поездки в Донбасс

Лолита поделилась впечатлениями от поездки в Донбасс, где она выступила с концертами в Донецке и Луганске.

«Лишь бы не стреляли! Мы все вытерпим!» Именно эту фразу я чаще всего слышала за два дня, проведенных с концертами для коренных жителей Луганска и Донецка», – написала Лолита в Instagram, отметив, что ей страшно повторять те истории про перенесенные невзгоды, которые ей рассказали местные жители.

По словам певицы, то, что она «считала проблемами своей жизни, не стоит минуты, проведенной под обстрелом».

По дороге в Луганск Лолита со свей командой остановились в Дебальцево.

«Это знаменитое Дебальцево, <...> где погибло очень много людей. <...> Сейчас все тихо, мирно, все в зелени, но дома по-прежнему кое-как залатаны, или выбиты окна», – рассказала певица.

Напомним, в апреле 2017 года уроженку Закарпатья Лолиту не пустили на Украину, где живут ее мать и дочь, после чего артистка пожелала властям Украины, чтобы им запретили въезд в США и Европу.