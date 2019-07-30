Россия направила МИД Украины ноту по ситуации с танкером

Генконсульство России в Одессе направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit, ответа пока не получило, сообщает посольство.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос ранее сообщил, что украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами.

В четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit. Судно опознали как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли в ходе инцидента в Керченском проливе.

Сотрудники СБУ выяснили, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе. Их сочли неответственными за эти события, экипаж был освобожден.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Украине захват российского танкера.