Украина арестовала российский танкер

Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали», – передает его слова РИА «Новости».

Матиос добавил, что суд проверил правомерность действий военных прокуроров и СБУ. В том числе проверялась законность проведения обыска на танкере 25 июля.

Военный прокурор заявил, что по украинскому законодательству не нужно согласия или разрешения консула на проведение следственных действий на морском или речном транспорте, находящемся на украинской территории.

Напомним, в четверг служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit. Это судно было опознано как танкер Nеyma, который якобы блокировал украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе.

Позже сотрудники СБУ выяснили, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе. Они не могут нести за эти действия ответственность, и экипаж был освобожден.

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