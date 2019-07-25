Посольство на Украине подтвердило освобождение российских моряков

Посольство России в Киеве подтвердило, что экипаж задержанного на Украине российского танкера освобожден и направляется домой, а судно остается в порту.

«Экипаж отправляется домой. Судно остается в Измаиле», – заявил пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко, передает РИА «Новости».

Напомним, Служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Задержание танкера сняли на видео.

Однако позже сотрудники СБУ выяснили, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе, поэтому не могут нести за них ответственности.