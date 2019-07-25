Объяснено решение СБУ не задерживать российских моряков

СБУ не стала задерживать российских моряков танкера Nika Spirit (Neyma), они в ближайшее время вернутся на домой, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сотрудники СБУ выяснили, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе в ноябре 2018 года, поэтому не могут нести за них ответственности, передает «Таймер» со ссылкой на источники.

Вместе с тем с моряков взяли обязательство приходить на допросы по вызову следователя, отметил источник в СБУ издания «Страна.ua». Отмечается, что россияне проходят по делу в качестве свидетелей.

Ранее СМИ со ссылкой на судовладельца танкера сообщили, что экипаж судна якобы возвращается домой, однако посольство России в Киеве не смогло подтвердить или опровергнуть эти данные.

СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Задержание танкера сняли на видео.