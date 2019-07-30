Новая Рада не сможет начать работу до сентября

Верховная рада Украины, вероятно, не сможет начать работу до 1 сентября из-за судов, мешающих объявить результаты выборов, заявил руководитель офиса президента Андрей Богдан.

Ранее президент Владимир Зеленский намеревался провести первое заседание парламента нового созыва 24 августа, в День независимости Украины.

«К 1 сентября, насколько я понимаю сроки работы Верховной рады... наверное, она не успеет начать работу. Это зависит не от нас, а от большого количества судебных процессов, которые не позволяют ЦИК сформировать тот состав Верховной рады, который нас ожидает», – передает РИА «Новости» слова Богдана.



Ранее ЦИК Украины объявил результаты выборов в Раду, которые уже называют уникальными и даже шокирующими. Кандидаты партии Зеленского смели всю старую политическую элиту и смогли получить абсолютное большинство в парламенте. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто все эти люди, почему они победили, и действительно ли Зеленский сможет на них теперь положиться.

Напомним, в воскресенье партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявила, что Львовский административный суд принял решение о пересчете голосов в 119-м избирательном округе, где победил кандидат от этого объединения Михаил Бондарь.

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