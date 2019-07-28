На Украине решили пересчитать голоса в поддержавшем сторонника Порошенко округе

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявила, что Львовский административный суд принял решение о пересчете голосов в 119-м избирательном округе, где победил кандидат от этого объединения Михаил Бондарь.

Решение Львовского административного суда о пересчете голосов в 119-м избирательном округе, где победил кандидат от «Европейской солидарности» Михаил Бондарь, в партии назвали «попыткой отобрать честную и законную победу», передает РИА «Новости».

Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко утверждают, что ни одного акта о нарушениях избирательного процесса в день голосования или позже зафиксировано не было.

«Несмотря на это, не имея никаких правовых оснований, львовский суд принял решение о пересчете голосов», – пожаловались в пресс-службе партии Порошенко.

Напомним, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на внеочередных выборах в Верховную раду стала лидером в большинстве областей, кроме Донецкой, Луганской и Львовской, следует из данных ЦИК Украины.

Ранее ЦИК Украины объявил результаты выборов в Раду, которые уже называют уникальными и даже шокирующими. Кандидаты партии Зеленского смели всю старую политическую элиту и смогли получить абсолютное большинство в парламенте. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто все эти люди, почему они победили, и действительно ли Зеленский сможет на них теперь положиться.

Между тем украинский медиаэксперт и блогер, создавший собственную политическую партию, Анатолий Шарий в интервью газете ВЗГЛЯД предположил, что новая Рада не продержится до конца срока.

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