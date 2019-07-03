Канада разрешила поставки оружия на Украину

Оттава и Киев подписали соглашение о поставках вооружений, сообщил глава кабмина Канады Джастин Трюдо после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В соответствии с соглашением Канада включает Украину в список стран, куда разрешено продавать вооружения, пишет «Комсомольская правда».

Трюдо отметил, что на территории Украины с 2015 года присутствуют примерно 200 военных инструкторов из Канады.

Весной миссия была продлена до 2022 года, передает ТАСС.