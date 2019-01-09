На Украине заявили об ожидании поставок «очень качественных винтовок» из Канады

Киев получил разрешение канадского правительства на закупку «очень качественных снайперских винтовок» и ожидает прибытия первой партии в наступившем году, сообщил украинский посол в Канаде Андрей Шевченко.

«Мы уже получили от канадского правительства разрешение на закупку очень качественных снайперских винтовок, что сейчас удерживают мировой рекорд по дальности прицельной стрельбы. Я рассчитываю, что в этом году их первая партия будет доставлена в Украину», – сказал он в интервью «Укринформу».

Шевченко добавил, что Украина в дальнейшем будет «искать различные формы сотрудничества с Канадой в сегменте вооружения». «Рынок оружия любит тишину, поэтому не могу сказать больше, но мне кажется, что у нас есть все шансы уже вскоре увидеть первые практические результаты сотрудничества», – добавил он.

В прошлом году бывший американский посол на Украине Джон Хербст во время заседания постоянного комитета парламента Канады заявил, что поставки летального оружия Украине отвечают интересам не только Киева, но и западных стран.

Россия неоднократно предостерегала западных партнеров от поставок оружия на Украину. Однако, как сообщал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, украинские власти урегулирования продолжают накачивать свои вооруженные силы американским оружием. По его данным, в частности, в конце августа на Украину была ввезена крупная партия летального оружия и боеприпасов.