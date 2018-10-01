Киев перебрасывает в Донбасс комплексы ПВО

ВСУ подтягивают зенитные ракетные комплексы к линии соприкосновения в Донбассе, в частности сообщается об обнаружении двух систем «Бук», заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Киев подтягивает зенитные ракетные комплексы к линии соприкосновения. В докладах Специальной мониторинговой миссии от 28 сентября и 1 октября сообщается об обнаружении двух ЗРК системы «Бук» на железнодорожной станции в Мариуполе и еще нескольких – на железнодорожном узле в Рубежном», – передает слова Лукашевича ТАСС.

Он задался вопросом, кого украинские военные собрались сбивать.

Напомним, из комплекса «Бук» был сбит над Донбассом малайзийский Boeing в июле 2014 года. Недавно Россия представила доказательства того, что это был украинский комплекс.

Также Лукашевич заявил, что украинские власти вместо урегулирования продолжают накачивать ВСУ оружием из США.

«Получено уже более 1 млрд долларов американской помощи. По сообщениям СМИ, 30 августа на Украину была ввезена крупная партия летального оружия и боеприпасов: 3,5 тыс. единиц стрелкового оружия, более 3,1 тыс. мин, около 2 млн боевых патронов, около 34 тыс. детонирующих устройств и 52 тыс. ракет», – сказал он.

Он добавил, что уже известно о поставках украинским военным ПТРК «Джавелин», бронеавтомобилей «Хаммер», гранатометов, а также двух патрульных катеров класса «Айленд».

«В ходе ежегодного послания Верховной Раде президент Украины заявил о намерении закупить у США высокоточное оружие, а в недавнем интервью CNN – о планах поставок американских комплексов противовоздушной обороны. Такие действия США и союзников прямо нарушают международные обязательства о запрете поставок вооружений в зоны конфликтов», – заявил Лукашевич.