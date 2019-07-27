Минобороны Сербии раскрыло способ доставки вооружений из России

Минобороны Сербии сообщило, что 10 боевых разведывательных дозорных машин БРДМ-2 из России доставили воздушным путем.

«Военно-технические соглашения между президентом Сербии Александаром Вучичем и президентом России Владимиром Путиным реализуются точно и в оговоренные сроки. Так, в Сербию доставлены 10 разведывательных дозорных машин БРДМ-2 с комплектами запчастей», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Там добавили, что во время транспортировки не возникло никаких препятствий, вся техника пришла «в целости и сохранности» при соблюдении международных правил.

«Минобороны Сербии благодарит Минобороны России за успешное сотрудничество и последовательное выполнение военно-технического соглашения», – добавили в минобороны Сербии.

МИД Румынии сообщал, что власти страны не пропустили транспорт с российскими вооружениями через Дунай, направлявшийся в Сербию. Однако в Минобороны России эти сведения опровергли, отметив, что все поставки были проведены в строгом соответствии с контрактом и в срок.

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