Минобороны опровергло блокировку Румынией военных поставок в Сербию

Минобороны России опровергло сообщения румынских властей о блокировании и задержании поставок российского транспорта с бронетранспортерами для Сербии.

Экспорт военной продукции из России в Сербию проводится согласно международному законодательству, добавили в оборонном ведомстве, передает РИА «Новости».

Там также уточнили, что все поставки в Сербию были проведены в строгом соответствии с контрактом и в согласованные сроки.

Ранее МИД Румынии сообщил, что власти страны не пропустили транспорт с российскими вооружениями через Дунай, направлявшийся в Сербию из-за санкций ЕС.

Ранее сообщалось, что Минобороны России и Сербии договорились о поставке 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2.