Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии

Румыния не пропустила транспорт с российскими вооружениями через Дунай, направлявшийся в Сербию, из-за санкций ЕС, введенных в связи с ситуацией на Украине, сообщили в МИД страны.

Для выдачи транзитной лицензии на перевозку военных материалов, которая может быть выдана только румынскому оператору, нужно выполнить несколько условий, пояснили в румынском МИД, передает ТАСС.

«Одно из них состоит в том, что услуги румынского оператора, предоставляемые на основе транзитной лицензии, не должны прямо или косвенно отвечать интересам физического или юридического лица, учреждения или организации из Российской Федерации или предназначаться для использования в Российской Федерации (в соответствии с решением 2014/512/PESC Совета ЕС об ограничительных мерах с учетом действий РФ по дестабилизации положения на Украине, которое является частью внутреннего законодательства Румынии)», – добавили в дипведомстве.

Там уточнили, что это условие не выполнялось в этой ситуации, потому лицензия и не была выдана.

Румынский канал Digi 24 сообщил, что речь идет о 30 танках и 30 бронетранспортерах, отправленных по контракту между Сербией и Россией.

«Румынские власти, однако, задержали транспорт и конфисковали вооружения», – пояснил канал.

Ранее сообщалось, что Минобороны России и Сербии договорились на поставку 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2.