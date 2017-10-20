Россия и Сербия заключат оружейные контракты

В рамках визита президента России Владимира Путина в Сербию будут подписаны контракты по линии военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Речь идет о заключении новых контрактов, а не реализации прежних договоренностей между военными ведомствами о поставках российской бронетехники из наличия российской армии», – сказал источник РИА «Новости».

Визит российского президента в Сербию намечен на четверг. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в рамках визита будут подписаны более 20 документов, в том числе в сфере энергетики.

Минобороны двух стран ранее договорились о поставках в Сербию 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2. В 2017 году Москва поставила Белграду шесть истребителей МиГ-29 из наличия ВКС.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в преддверии визита российского лидера в Белград сообщил, что всегда советуется с Владимиром Путиным. Также стало известно, что Вучич подарит российскому лидеру Владимиру Путину трехмесячного щенка шарпланинской овчарки.

В начале января Путин наградил президента Сербии орденом Александра Невского.