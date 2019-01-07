Путин наградил президента Сербии орденом Александра Невского

Президента Сербии Александра Вучича наградят российским орденом Александра Невского; соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава Российского государства подписал указ о награждении президента Республики Сербии Александра Вучича орденом Александра Невского за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В декабре 2018 года Вучич заявил, что Сербия не намерена отказываться от российского газа в пользу более дорогого сжиженного ради того, чтобы угодить Западу.