Вучич не захотел отказываться от российского газа в угоду Западу

Сербия не намерена отказываться от российского газа в пользу более дорогого сжиженного ради того, чтобы угодить Западу, заявил президент республики Александар Вучич в эфире канала Studio B.

«Я не буду платить двойную цену за сжиженный газ, чтобы это понравилось кому-то на Западе. Я куплю дешевый газ, чтобы граждане могли жить, а промышленность – развиваться», – приводит его слова ТАСС.

Вучич подчеркнул, что деньги, которыми страна расплачивается за газ, ему не принадлежат, «это деньги граждан, государственные деньги».

Он добавил, что газовая тема станет одной из важнейших во время предстоящего 17 января визита президента Владимира Путина в Белград. «Нам главное – договориться с русскими, мы этого хотим и сделаем это», – подчеркнул Вучич.

Президент Сербии добавил, что на предстоящей встрече также будет обсуждаться тема Косово, ситуация на Украине и в Сирии.

На протяжении последних четырех недель сербская оппозиция проводит массовые акции протеста, выступая против политики Вучича. Очередной митинг, собравший несколько тысяч человек, прошел в Белграде в субботу.

Ранее в Сербии говорили, что стране приходится расплачиваться за срыв проекта газопровода «Южный поток».