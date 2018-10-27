В Сербии рассказали о расплате за срыв проекта «Южный поток»

Сербия и Балканы расплачиваются за срыв проекта газопровода «Южный поток», заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«По совокупности причин и из-за первостепенности некоторых политических вопросов Сербия, к сожалению, не смогла, как планировалось, реализовать свои приоритеты снабжения газом через «Южный поток», – передает РИА «Новости» заявление Дачича на форуме о энергетической безопасности на территории Евразии.

По его словам, для Сербии это было бы наилучшей опцией, которая не наносила никому вреда. Страна, отметил он, решала вопрос строительства газовой инфраструктуры транзитными таксами, и такое решение представляло интерес для региона и ЕС.

«К сожалению, хотя ЕС и уверял нас в осуществимости и согласованности этого проекта, он сейчас не реализован. С другой стороны, реальность заключается в том, что «Северный поток» мог быть исключен из Третьего энергетического пакета, а «Южный поток» – нет. Расплачиваться пришлось Сербии и другим странам региона, которые сделали ставку на него», – сказал он.

Строительство «Южного потока» запустили в 2012 году. Мощность газопровода должна была составить 63 млрд кубов. Первый газ по нему должен был пойти в конце 2015 года. Однако в 2014 году Болгария под давлением США запретила строительство на своей территории. Россия была вынуждена закрыть проект и переключиться на сотрудничество с Турцией. Возник «Турецкий поток».

В 2016 году президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не отказывалась окончательно ни от проекта «Турецкий поток», ни от проекта «Южный поток», по обоим нужна ясная позиция Евросоюза.