Стало известно, что сербский президент приготовил Путину в подарок

Президент Сербии Александр Вучич подарит российскому лидеру Владимиру Путину трехмесячного щенка шарпланинской овчарки, сообщает сербское издание Blic.

Собака имеет хорошую родословную и ведет свое происхождение из Косово, сообщают «Известия».

По данным газеты Republica, Сербия готовит Путину торжественный прием: улицы Белграда приведены в порядок, украшены приветственными баннерами.

В честь визита Путина будет дан торжественный обед на 100 персон.

Визит Путина в Сербию состоится 17 января. Накануне сербские правоохранители задержали боевика, планировавшего покушение Путина во время его визита в Белград.

В среду Вучич сообщал, что всегда советуется с Владимиром Путиным.