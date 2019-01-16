Планировавший нападение на Путина боевик задержан в Сербии

Сербские правоохранители задержали боевика, планировавшего покушение на президента России Владимира Путина во время его визита в Белград 17 января.

Как сообщает сербское издание «Правда», террорист был задержан недалеко от города Нови-Пазар. Его личность установлена – это 21-летний Армин Алибашич.

Уточняется, что внимание силовиков привлек рюкзак Алибашича, в котором была найдена винтовка с оптическим прицелом.

По результатам обыска в доме задержанного в селе Букреш также был обнаружен арсенал оружия и компоненты для создания взрывчатки. Также правоохранители изъяли флаг «Исламского государства*» и другие материалы, связанные с террористической группировкой.

«Расследование покажет, мог ли он и хотел ли сделать некое устройство и как его применять потом. Известно, что наши службы давно имели информацию о том, что он член радикального исламистского движения, которое действует на территории Нови-Пазара и соседних городов. Он также был связан с молодыми людьми, планирующими ехать в Сирию», – сообщает издание Blic со ссылкой на источник.

Президент Сербии Александр Вучич 21 декабря заявил, что ожидает Путина с визитом в Сербию 17 января. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 9 января сообщил, что визит Путина готовится, программа прорабатывается, передает РИА «Новости».