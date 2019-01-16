Президент Сербии заявил, что всегда советуется с Путиным

Президент Сербии Александар Вучич в преддверии визита российского лидера в Белград сообщил, что всегда советуется с Владимиром Путиным.

«Я всегда консультируюсь и советуюсь с президентом Путиным, я спрашиваю у него совета, я требую у него совета, я прошу его совета. Я знакомлю его с тем, что происходит, и я не лгу, я говорю правду, невзирая на то, что ему не всегда все нравится. И я думаю, что это одна из вещей, которую президент Путин очень уважает. И я это уважаю, поскольку он лидер великой страны, а я лидер маленькой страны, а он выказывает уважение в отношении такой страны, я ему за это бесконечно благодарен», – заявил Вучич, передает ТАСС.

Он добавил, что Сербия является надежным партнером России и твердо придерживается своих обещаний.

«Я так думаю, я так работаю, и я не вру, кому-то могут не нравиться мои слова, но я думаю, что мы – надежный партнер России. Когда я говорю президенту Путину «да» – мы так и сделаем. И когда я говорю в Вашингтоне и в Брюсселе, что мы не вводили и не будем вводить санкций против России – это правда и это справедливо», – заявил Вучич.

В начале января Путин наградил президента Сербии орденом Александра Невского.