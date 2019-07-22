На выборах в Раду обработано более трети протоколов

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 35,51 процента протоколов с избирательных участков по итогам проведения внеочередных выборов в Верховную раду.

После подсчета 35,51 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 42,19 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.

На втором месте, с результатом 12,75 процента голосов избирателей, – «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

За партию Петра Порошенко «Европейская солидарность» проголосовали 8,71 процента пришедших на участки избирателей.

Партию Юлии Тимошенко «Батькивщина» решили поддержать 8,15 процента голосовавших украинцев.

За партию Святослава Вакарчука «Голос» свои голоса отдали 6,39 процента избирателей.

Остальные политические партии, по данным ЦИК Украины, в Верховную раду не проходят.

В воскресенье на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По итогам голосования президент Украины Владимир Зеленский предложил партии Вакарчука «Голос» подумать о коалиции в новой Раде. Вакарчук в ответ заявил о готовности «к каким-либо должностям», однако потребовал продолжить курс Украины в НАТО.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук исключил возможность формирования коалиции с партией Зеленского «Слуга народа».

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