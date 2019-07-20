На согласованный митинг в Москве вышли 12 тыс. человек

Порядка 12 тыс. человек принимают участие в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщили в главном управлении МВД России по столице.

«В центре столицы на проспекте Академика Сахарова начался согласованный властями города Москвы митинг. В мероприятии принимают участие порядка 12 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Накануне журналисты и блогеры активно обсуждали ошибку, допущенную в цветах российского флага на постере с анонсом акции на проспекте Сахарова в Москве.

Напомним, правительство Москвы согласовало запланированные на выходные, 20 и 21 июля, два митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму. Несмотря на это, в минувшее воскресенье оппозиция устроила несанкционированную публичную акцию. Полицейские задержали более 25 человек после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.