Советник Зеленского назвал последствия для ВСУ в случае атаки на Донбасс

Советник украинского лидера Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что ВСУ ждет полный разгром в случае атаки на Донбасс или на Крым.

«Дело не в том, будем ли мы воевать за Донбасс или даже за Крым, а в том, что мы должны быть готовой к любому варианту развития событий», – сказал Потураев в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что приказ о наступлении на Крым или Донбасс будет значить уничтожение украинской армии.

Советник главы государства пояснил, что в случае, если возникнет необходимость, президент отдаст приказ начать боевые действия.

«Владимир Зеленский, президент Украины – человек очень решительный», – сказал Потураев.

В пятницу Зеленский заявил, что основной задачей для украинских властей является прекращение войны в Донбассе