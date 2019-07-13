Американский «летающий радар» загорелся в воздухе

В США в воздухе загорелся самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, из-за чего он был вынужден совершить аварийную посадку в Линкольне.

На борту самолета находились шесть человек, никто из них не пострадал, передает KOLN-TV.

Уточняется, что в ходе полета произошло возгорание одного из двигателей самолета. Неизвестно, сколько времени займет устранение дефектов «летающего радара».

Напомним, в 2018 году в США заявили, что американский самолет дальнего наблюдения Northrop Grumman E-8 Joint STARS не сможет противостоять российским и китайским зенитным комплексам.